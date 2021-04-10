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إعادة انتخاب إسماعيل جيلة رئيسا لجيبوتي
السبت 10/أبريل/2021 - 07:30 ص
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأنه تم إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجيبوتي، حيث فاز في الانتخابات بنسبة بـ 98.58%.
يذكر أن حزب التجمع الشعبي رشح جيلة للرئاسة عام 1998، بعد أن قرر الرئيس الجيبوتي حسن جوليد (1916-2006)، الذي حكم جيبوتي منذ استقلالها عام 1977 حتى عام 1999، عدم ترشحه للانتخابات وبذلك رشح إسماعيل عمر جيله للرئاسة وانتخب رئيسًا في 8 مايو 1999.
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