حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 10 أبريل 2021.. "وقت مناسب للاسترخاء"

يوافق اليوم 10 أبريل 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 10 أبريل 2021.





برج الحمل:

إن شعرت أنّك غير مُهيّئ لتحمّل مزاح الحبيب اليوم فابتعد عنه حتى تهدأ حالتك النفسيّة لتتلافى أيّة إنتكاسات عاطفيّة.





برج الثور:

إن شعرت بالشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليمًا فى مظهره،على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام، والأيام كفيلة بإثبات صدق إحساسك من عدمه.





برج الجوزاء:

تجمّع عائلى وارد تقوم فيه بإبهاج الأقارب والأصهار بنكات وألعاب خاصةً مع الأطفال، إحترس من زلّة لسان بمزحة قد تخدش أذن الحاضرات.





برج السّرطان:

من بين جميع الأبراج فأنت الأكثر حبًا لوالدته فحاول بالتوازى الإهتمام بأمهات الآخرين، هذا يشمل حماتك إن وُجِدَتْ.





برج الأسد:

إنفاق أموالك على أسرتك وإدخال البهجة بالتوازى على حياة فقير بائس يجلب لك سعادة مُكتملة الجوانب بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء:

وقت لطيف مع أفراد أسرتك لا تحاول إفساده بملاحظات سخيفة لا لزوم لها،أخبار مُفرحة بشأن حالة أحد الأقارب الصحيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان:

احترس من اللخبطة فى الطعام فالمشاكل المعويّة واردة بشدّة، على الأقل إبتعد عن طعام ملوّث مشكوك فيه خارج المنزل.





برج العقرب:

يوم مناسب للاسترخاء والإبتعاد عن التوتّر العصبى بزيارتك للأندية والمُتنزهات ولو وحيدًا، إبتعد عن المُناقشات المُستفزّة.





برج القوس:

قد تستقبل ضيوفًا وأقارب فى منزلك هذا المساء فقم بواجب الضيافة بوجهٍ مُبتسم ولو كان أحدهم ثقيلًا عليك.





برج الجدى:

أكثر الأشخاص غضبًا بإمكانك تهدئتهم اليوم بمشيئة الله تَعَالى بسهولة فقدراتك الكلاميّة مرتفعة،الكلمة الزّين تقضى الدّيْنالدّيون.





برج الدّلو:

ترى عيوب الآخرين بنظارة مكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص عيوبك، لقاءات إجتماعية بالأقارب والأصدقاء،إحذر الإنتقادات اللاذعة وعلى الملأ.





برج الحُوت: