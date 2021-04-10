حظك اليوم.. توقعات برج الثور 10 أبريل 2021

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توقعات برج الثور اليوم 10 أبريل 2021

إن شعرت بالشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليمًا فى مظهره،على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام، والأيام كفيلة بإثبات صدق إحساسك من عدمه.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



