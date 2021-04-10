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حظك اليوم.. توقعات برج الثور 10 أبريل 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 07:56 ص
برج الثور
برج الثور
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الثور اليوم 10 أبريل 2021
إن شعرت بالشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليمًا فى مظهره،على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام، والأيام كفيلة بإثبات صدق إحساسك من عدمه.

صفات برج الثور:
مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.

أشهر مواليد برج الثور: ليوناردو ديفينشي، وبيتر تشايكوفسكي، وأدولف هتلر، وإليزابيث الثانية، ووليام شيكسبير.

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