حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 10 أبريل 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 10 أبريل 2021

من بين جميع الأبراج فأنت الأكثر حبًا لوالدته فحاول بالتوازى الإهتمام بأمهات الآخرين، هذا يشمل حماتك إن وُجِدَتْ.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



