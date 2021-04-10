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حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 10 أبريل 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 07:54 ص
برج العذراء
برج العذراء
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج العذراء اليوم 10 أبريل 2021
وقت لطيف مع أفراد أسرتك لا تحاول إفساده بملاحظات سخيفة لا لزوم لها،أخبار مُفرحة بشأن حالة أحد الأقارب الصحيّة بمشيئة الله تَعَالى.

صفات برج العذراء:
مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.

أشهر مواليد برج العذراء: الملكة إليزابيث الأولى، صوفيا لورين، مايكل جاكسون، تولستوي، وأغاثا كريستي، ومحمد حسنين هيكل.

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