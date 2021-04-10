حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 10 أبريل 2021

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توقعات برج العقرب اليوم 10 أبريل 2021

يوم مناسب للاسترخاء والإبتعاد عن التوتّر العصبى بزيارتك للأندية والمُتنزهات ولو وحيدًا، إبتعد عن المُناقشات المُستفزّة.





صفات برج العقرب:

مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.



