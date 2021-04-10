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ألمانيا تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
السبت 10/أبريل/2021 - 08:06 ص
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سجلت السلطات الألمانية 24،097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و246 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.
وقال ألتماير اليوم في برلين إن هناك محادثات داخل الحكومة حول هذا الأمر.
وقال ألتماير إنه حتى لو انتهى الإغلاق، فسوف يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، موضحا أنه يتعين لذلك تمديد المساعدات، مؤكدا مساعيه للتوصل إلى قرار بهذا الشأن قبيل العطلة الصيفية.
كما دعا وزير اقتصاد ألمانيا أيضا إلى تشديد الإجراءات لكسر موجة كورونا الثالثة، موضحا أن الوضع أكثر خطورة مما يود الكثيرون الاعتراف به، مشيرا على سبيل المثال إلى الحالة الحرجة المتفاقمة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
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