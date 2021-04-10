Advertisements

ألمانيا تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

السبت 10/أبريل/2021 - 08:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
سجلت السلطات الألمانية 24،097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و246 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وقال ألتماير اليوم في برلين إن هناك محادثات داخل الحكومة حول هذا الأمر.

وقال ألتماير إنه حتى لو انتهى الإغلاق، فسوف يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، موضحا أنه يتعين لذلك تمديد المساعدات، مؤكدا مساعيه للتوصل إلى قرار بهذا الشأن قبيل العطلة الصيفية.

كما دعا وزير اقتصاد ألمانيا أيضا إلى تشديد الإجراءات لكسر موجة كورونا الثالثة، موضحا أن الوضع أكثر خطورة مما يود الكثيرون الاعتراف به، مشيرا على سبيل المثال إلى الحالة الحرجة المتفاقمة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ يوم

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

ريال مدريد يتخلص من ثنائي الفريق بـ100 مليون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 9 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"بكين" تسجل 31 إصابة بفيروس كورونا

عاجل.. أمريكا تسجل 53 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

200 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

الهند تسجل 501 وفاة و45209 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عاجل.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 6 شهور

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج