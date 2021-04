ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الجديد للفيلم الذي تجسد به انجلينا جولي شخصية سيدة في سباق مع الزمن للهروب من مطارديها.



وتحمي أنجلينا طفل ضمن أحداث الفيلم يسعى مطاردوها أيضًا لاستهدافه بعد مقتل والده.



ظهرت النجمة أنجلينا جولي في الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان Those Who Wish Me Dead.