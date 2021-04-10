تابسي بانو تشنر لقطات من استعداداتها لفيلمها الجديد



وذكر الموقع أن تابسي نقلت استعداداتها للفيلم بحديقة منزلها لارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا وتوقفها عن الذهاب للصالة الرياضية.



ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها تابسي عبر صفحتها على موقع انستجرام، استعدادًا لتصوير الفيلم الذي يطرح بعنوان "شاباش ميثو.