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تابسي بانو تشنر لقطات من استعداداتها لفيلمها الجديد
السبت 10/أبريل/2021 - 08:25 ص
أحمد جمال أحمد
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قامت النجمة الشابة تابسي بانو بنشر لقطات جديدة لها من استعدادتها لتصوير فيلمها الجديد الذي ستجسد به شخصية لاعبة رياضة الكريكت.
ونقل موقع انديا توداي، الصورة التي نشرتها تابسي عبر صفحتها على موقع انستجرام، استعدادًا لتصوير الفيلم الذي يطرح بعنوان "شاباش ميثو.
وذكر الموقع أن تابسي نقلت استعداداتها للفيلم بحديقة منزلها لارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا وتوقفها عن الذهاب للصالة الرياضية.
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