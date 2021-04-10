تصادم أتوبيس بسيارة نقل"تريلا" بالكيلو 14 بسفاجا (صور)

اصطدام أتوبيس سياحى بسيارة نقل" تريلا" فى طريق سفاجا الغردقة، وتحديدًا فى الكيلو 14 بسفاجا، وعلى الفور انتقل سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، بلاغ بوقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحى بسيارة نقل "تريلا"، على الفور تم إبلاغ الإسعاف وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، ولم يتبين حتى الآن من وجود إصابات من عدمه.



فيما أكد مصدر أنه تم تحويل الطريق، لعدم تزاحم السيارات.