تسجيل 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، و93317 إصابة جديدة.

وأعلنت الصحة البرازيلية، ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البلاد حسب الإحصاءات الرسمية التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة إلى 348 ألفا، و718 حالة.

ووفقًا للصحة البرازيلية، وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بدء انتشار الوباء إلى 13 مليونا و373 ألفا و174 حالة.

وكانت البرازيل، شهدت قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.