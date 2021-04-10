موريتانيا تقلص ساعات حظر التجول خلال شهر رمضان

قررت السلطات في موريتانيا، تأخير وقت سريان حظر التجول في البلاد إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ابتداء من اليوم الأول من شهر رمضان المقبل.

واستعرضت اللجنة المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، الحالة الوبائية في البلاد، وقيمت سير عملية التلقيح ضد الفيروس التي انطلقت قبل أسابيع.

اللجنة المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، تشهد موريتانيا استقرارا متواصلا، على عكس ما يحدث في العديد من البلدان".

وكانت اللجنة "، طالبت بالاستمرار في التزام الإجراءات الاحترازية، وكل الاحتياطات المطلوبة، بالتوازي مع التركيز على التلقيح، لتعزيز الوقاية من هذا الوباء، خاصة لدى الفئات الأكثر تعرضا للإصابة".

وقد عبرت اللجنة عن "ارتياحها لبدء عملية التلقيح منذ 26 مارس 2021، واطلعت على الإجراءات المتخذة لضمان اقتناء المزيد من اللقاحات، لتغطية حاجة موريتانيا في هذا المجال في أسرع وقت ممكن".