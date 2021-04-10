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حالة الطقس في الكويت.. غير مستقر وغيوم بهذه المناطق

السبت 10/أبريل/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 10-4-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت

في الكويت يكون الطقس غير مستقر تدريجيا و مغبر والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى شديدة السرعة 30 - 65 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

وفي المساء يكون الطقس غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

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