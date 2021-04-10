اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 10 -4-2021 في الإمارات

حالة الطقس في الامارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.





يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:56 .





وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:02 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الاول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:41 .