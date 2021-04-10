Advertisements
اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 10 -4-2021 في الإمارات
السبت 10/أبريل/2021 - 09:06 ص
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم السبت الموافق 10-4-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الامارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر شرقاً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 12:09 والمد الثاني عند 01:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33 والجزر الثاني عند الساعة 06:56 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:02 والمد الثاني عند الساعة 21:15 والجزر الاول عند الساعة 15:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:41 .
Advertisements