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الأرصاد تعلن: انخفاض في درجات الحرارة اليوم بكافة الأنحاء

السبت 10/أبريل/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد اليوم السبت، انخفاض آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح نشطة، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، معتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.
 
نشاط رياح واضطراب ملاحة
وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، واضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 70 لـ80 كم فى الساعة.

حالة الطقس ليلا 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء،  مائل للبرودة على جنوب البلاد.
 
درجات الحرارة اليوم
القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 14 درجة.
مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.
سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.
قنا العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

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