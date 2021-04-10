ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

يشهد اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، خوض 4 مباريات من الدوري الإسباني الممتاز، من بينهم المباراة الهامة والمرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، فيما يعرف بـ"كلاسيكو الأرض".

وتبدأ مباراة ريال مدريد وبرشلونة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة الكلاسيكو:

1- أتليتكو مدريد برصيد 66 نقطة

2- برشلونة برصيد 65 نقطة

3- ريال مدريد برصيد 63 نقطة

4- إشبيلية برصيد 58 نقطة

5- ريال سوسيداد برصيد 46 نقطة

6- ريال بيتيس برصيد 46 نقطة

7- فياريال برصيد 46 نقطة

8- سلتا فيجو برصيد 37 نقطة

9- غرناطة برصيد 36 نقطة

10- أتليتك بلباو برصيد 36 نقطة

11- ليفانتي برصيد 35 نقطة

12- فالنسيا برصيد 33 نقطة

13- قادش برصيد 32 نقطة

14- أوساسونا برصيد 31 نقطة

15- خيتافي برصيد 30 نقطة

16- هويسكا برصيد 27 نقطة

17- بلد الوليد برصيد 27 نقطة

18- التشي برصيد 26 نقطة

19- ايبار برصيد 23 نقطة

20- الافيس برصيد 23 نقطة