



لينك إضافة المواليد الجديدة للتموين من خلال موقع دعم مصر الالكتروني tamwin.com 2021





لينك إضافة المواليد الجديدة للتموين من خلال موقع دعم مصر 2021، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الخارجية موقع يتمكن من خلاله المواطنين بتسجيل المواليد الجديدة للتموين للاستفادة من الدعم المقدم من قبل الدولة تبعا لعدة شروط ومعايير وإنشات الحكومة الموقع الالكتروني ليستطيع المواطنين تسجيل المواليد الجديدة من المنزل بسهولة ويسر بدون حدوث أي ازدحام خوفا علي المواطنين من فيروس كورونا وتقليل فرص الاصابة بالفيروس .





إضافة المواليد الجدد للبطاقة التموينية

قامت الحكومة بتوفير الدعم المالي للمواطنين بتوفير الخبز والسلع التموينية الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والمكرونة والكثير من السلع الغذائية الأخرى للأشخاص المستحقين الدعم مثل العمالة الغير منتظمة والمطلقات والأرامل وعمال النظافة ومحدودي الدخل للأسر التي تحتوي علي خمس أفراد وكذالك تقوم وزارة التموين والتجارة الخارجية بالأعلان كل فترة عن موقع جديد لتسجيل المواليد الجديدة حيث يتم الاستفادة من الدعم المقدم والحصول علي بطاقة تموينية .





خطوات تسجيل الجدد لوزارة التموين

لتسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين، يرجى اتباع الخطوات التالية:





- يتم الدخول الي موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).





- ونقوم بعد ذالك بالضغط علي أيقونة تسجيل مواليد جدد.





- ثم نظر لك البيانات المطلوبة كتابتها مثل عدد أفراد الأسرة والمحافظة التابع لها.





- نقوم بكتابة البيانات المطلوبة وتحديد عدد الافراد والمحافظة التابع لها.





- ونقوم بكتابة اسم الطفل المراد إضافة إلي بطاقة التموين رباعيات.





- أيضا قم بكتابة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقم ويوجد في شهادة ميلاد الطفل.





- وبعد ذالك يقوم ولي الأمر او الأب بكتابة الرقم القومي التابع له.





- وفي النهاية قم بالضغط علي تسجيل وسوف يتم ارسال بياناتك.





- سوف يتم ارسال البيانات التي قمت بإدخالها الي وزارة التموين والتجارة الخارجية وتراجع بياناتك.





- كما سترسل لك الوزارة رسالة علي حسابك الشخصي بقبول عملية التسجيل وتستطيع صرف السلع التموينية بعد إضافة المواليد الجديدة.



