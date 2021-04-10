زلزال قوي يضرب اليابان

أفاد المكتب الوطنى للأرصاد الجوية فى اليابان، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب جزيرة كيوشو جنوب غربى البلاد، دون أن تترك أى خطر لحدوث تسونامى أو هزات ارتدادية.

وبحسب المكتب الوطنى للأرصاد الجوية، وقع مركز الهزة بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمحافظة كاجوشيما، وعلى عمق حوالى 20 كم تحت قاع المحيط.

وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.