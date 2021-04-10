Advertisements

زلزال قوي يضرب اليابان

السبت 10/أبريل/2021 - 09:21 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفاد المكتب الوطنى للأرصاد الجوية فى اليابان، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت جنوب جزيرة كيوشو جنوب غربى البلاد، دون أن تترك أى خطر لحدوث تسونامى أو هزات ارتدادية.

 

وبحسب المكتب الوطنى للأرصاد الجوية، وقع مركز الهزة بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمحافظة كاجوشيما، وعلى عمق حوالى 20 كم تحت قاع المحيط.

 

وحتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هزة أرضية زلزال قوي اليابان

أخبار تهمك

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 14 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 10 ساعات

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ أقل من ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جنوبي اليابان

زلزال قوته 5 ريختر يضرب جنوب اليابان

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزر تانيمبار في إندونيسيا

زلزالان يضربان جزر ماريانا فى جزيرة سولاويسى الإندونيسية

سلسلة هزات أرضية تضرب اليابان

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب جنوب غربي اليابان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج