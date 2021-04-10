Advertisements

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

السبت 10/أبريل/2021 - 09:14 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألي أسباب مغادرة اللاعب ملعب السلام يوم أمس الجمعة عقب إستبعاده من لقاء سيمبا التنزاني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن اللاعب غادر من أجل حضور عزاء جدته والتي وافتها المنية يوم أمس الخميس عقب تأكده من أنه لن يشارك في المباراة.

بجانب أن اللاعب يشعر أيضاً بالضيق الشديد نتيجة الإستبعاد من المباريات خاصةً عقب التعافي من إصابة الكتف والتي كانت قد لحقت به منذ فترة ويرغب في دخول حسابات موسمياني من جديد.

وكان الأهلي قد حسم موقعة سيمبا بالفوز عليه بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني برصيد إحدى عشر نقطة.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ يوم

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا اليومية تقترب من حاجز الـ800 حالة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

06:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج