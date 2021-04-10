حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا





كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألي أسباب مغادرة اللاعب ملعب السلام يوم أمس الجمعة عقب إستبعاده من لقاء سيمبا التنزاني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي أن اللاعب غادر من أجل حضور عزاء جدته والتي وافتها المنية يوم أمس الخميس عقب تأكده من أنه لن يشارك في المباراة.





بجانب أن اللاعب يشعر أيضاً بالضيق الشديد نتيجة الإستبعاد من المباريات خاصةً عقب التعافي من إصابة الكتف والتي كانت قد لحقت به منذ فترة ويرغب في دخول حسابات موسمياني من جديد.





وكان الأهلي قد حسم موقعة سيمبا بالفوز عليه بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في المركز الثاني برصيد إحدى عشر نقطة.