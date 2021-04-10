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رابط التقديم على وظائف في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 تقديم المدارس اليابانية

السبت 10/أبريل/2021 - 09:19 ص
المدارس اليابانية المصرية
المدارس اليابانية المصرية
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رابط التقديم على وظائف في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 تقديم المدارس اليابانية

رابط التقديم على وظائف في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 تقديم المدارس اليابانية، تقديم المدارس اليابانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم على وظائف للعمل في المدارس اليابانية المصرية 2021 / 2022 في العام القادم الجديد، ومن الجدير بالذكر أن التقديم سيظل مفتوحا بشكل رسمي خلال مدة 15 يوما.

ويبدأ التقديم للعمل لوظائف شاغرة في المدارس اليابانية بداية من المرحلة رياض الأطفال المستوى الأول KG1 وذلك عالطريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الوزارة إلى جانب أيضا التقدم للمستوى الثاني والصف الأول الابتدائي.

الوظائف المتاحة للتقديم في المدارس اليابانية 2021/2022
يتاح التقديم لتلك الوظائف:

- مدير مدرسة 
- وكيل مدرسة 
- معلم مادة الرياضيات 
- معلم لمادة العلوم 
- معلم لغة عربية 
- معلم لغة انجليزية 
- معلم تربية رياضية 
- معلم تربية فنية 
- معلم تربية موسيقية 
- أخصائي نفسي 
- أخصائي اجتماعي 
- أخصائي مكتبات 
- معلم مهارات فنية 
- معلم تكنولوجيا معلومات 

رابط مباشر للتقديم من خلاله لوظائف المدارس اليابانية المصرية وخطوات التقديم 
يبدأ موعد التقديم في جميع المدارس اليابانية الموجودة داخل مصر بداية من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 وسيستمر لمدة 15 يوم عن طريق الخطوات التالية: 

- قم بالدخول على الرابط المباشر للتقديم (اضغط هنا). 

- قم بكتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الالكترونية 

- أجب عن الأسئلة المطروحة والتي تقوم بتقييم قدرة المتقدم على مهارات التعلم والتعليم والقيادة 

- يجب عليك قراءة كافة الشروط المعلن عنها قبل البدء في التسجيل الإلكتروني والا يتم استبعاد طلبك بشكل نهائي في حالة مخالفتك الشروط ولن يكون لك الحق في التسجيل مرة أخرى 

- لديك فرصة واحدة فقط في التسجيل لذا لابد من كتابة البيانات البريد الإلكتروني بشكل صحيح 

عدد المدارس اليابانية المصرية الموجودة داخل محافظات مصر المختلفة
كما يبلغ عدد المدارس اليابانية الموجودة داخل محافظات مصر المختلفة حوالي 48 مدرسة في 25 محافظة مصرية منها : المدرسة اليابانية بمدينة نصر، المدرسة اليابانية في السادس من أكتوبر، المدرسة اليابانية بمحافظة الزقازيق ، المدرسة اليابانية في العريش، وكذلك المدرسة اليابانية في بنها 

رابط التقديم على وظائف في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي المقبل 2021/2022 تقديم المدارس اليابانية

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وظائف في المدارس المصرية اليابانية (الشروط وموعد التقديم)

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