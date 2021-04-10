



امساكية رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم ومواعيد الافطار والسحور وموعد اول يوم رمضان





امساكية رمضان، ننشر لكم امساكية رمضان 2021 حتى يمكنكم من خلالها التعرف على عدد ساعات الصوم يوميا طوال الشهر المعظم، وكذلك مواعيد الافطار والسحور وموعد اذان المغرب والفجر، حيث أصبحت ثلاثة أيام فقط هي من تفصلنا عن موعد اول يوم رمضان الذي ينتظره العالم الاسلامي على أحر من الجمر لما فيه من خير وبركات.





امساكية رمضان

وتقوم امساكية رمضان 2021 بتحديد مواعيد الافطار والسحور والامساك في كل المحافظات، وكذلك نتعرف منها على عدد ساعات الصوم في أول يوم رمضان فيكون أول أيام رمضان الثلاثاء 13 أبريل، وسيصوم المسلمين في هذا اليوم 14 ساعة و41 دقيقة وهي أقل مدة صيام على مدار الشهر، ومن المقرر أن تقوم لجان من دار الافتاء بتحري هلال شهر رمضان مساء يوم الأحد القادم، حيث سيولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة فجرا.





امساكية رمضان 2021

ومن خلال السطور القادمة سنقدم لكم امساكية شهر رمضان 2021 كاملة، ووفقا لما ورد بكتاب الله فأن صيام شهر رمضان فرض على كل مسلم بالغ وقادر كما أنه أحد أركان الاسلام الخمس، كذلك فأنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ودائما ما تختلف عدد ساعات الصوم من محافظة لأخرى، وقد أتاحت الجهات الرسمية اقامة صلاة التراويح في المساجد هذا العام مع تطبيق الاجراءات الاحترازية، والآن مع امساكية شهر رمضان في مصر 2021:







