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زوجة خالد النبوي تكشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت منى المغربي على طمأنة جمهور الفنان خالد النبوي على حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت منى المغربي منشورًا منذ قليل قالت فيه :"صباح الخير، حبة اطمنكو إن خالد الحمدللة اتنقل غرفة عادية، دعاوتكو يرجع البيت في أسرع وقت".

وكان الفنان خالد النبوي قد شارك مؤخرًا في حفل نقل المومياوات الملكية، الذي تم خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط، كما أنه كان بطلاً للفيلم الترويجي عن متحف الحضارة الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الاحتفال.

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