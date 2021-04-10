أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

كشف الدكتور عباس شراكي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مستوى العمل في بناء سد النهضة، موضحا أنه يتم التقاط صور عبر الأقمار الصناعية للسد كل 5 أيام توضح حجم التغيير الذي طرأ عليه.

وقال "شراكي"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن هناك جزء من السد لو تم غلقه وارتفع بنحو 30 متر، فأن السد سيكون جاهزا للملىء الثاني.

، وأوضح أن كمية الخرسانة المطلوبة لغلق هذا الجزء وتخزين الكمية المطلوبة تبلغ نصف مليون متر مكعب، ولو عملوا على مدار 24 ساعة سيحتاجوا إلى شهر.

وأضاف أن بناء هذا الجزء مرتبط بتشغيل التوربينات لتخزين المياه، منوها بأن أثيوبيا كان من المفترض أن تبني هذا الجزء في 2014، وكل عام يتم تأجيله.

ولفت إلى ان السد غير جاهز هندسيا للملىء الثاني، معلقا: "لو مر شهرين وظل الوضع على ما هو عليه فلن يكون هناك تخزين هذا العام"، محذرا من تخزين المياه بدون تنسيق مسبق بين الدول.

