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محمد رحيم لـ غادة عبد الرازق :"طول عمرك وش الخير على اللي بيشتغلوا معاكي"

السبت 10/أبريل/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الملحن محمد رحيم رسالة شكر للفنانة غادة عبد الرازق بعدما قالت أنها تتفائل بالعمل معه في تلحين أعمالها الفنية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الملحن والموزع الموسيقي محمد رحيم مقطع فيديو من لقاء الفنانة غادة عبد الرازق في برنامج "ليلة الخميس"، حيث قالت فيه أن محمد رحيم هو من قام بوضع لحن تتر مسلسل "لحم غزال"، مُشيرة إلى أنها تحبه جدًا وتتفائل به ".

وعلق محمد رحيم على الفيديو قائلاً:"ربنا يخليكي يا أجمل غادة في الدنيا كلها ميرسي جدًا جدًا، أنا اللى بتفائل بيكي طول عمري وطول عمرك وش خير على كل الناس اللى اشتغلوا معاكي".

وأضاف قائلاً :"أغنية" وشي الحقيقي" كلمات الشاعر بدوي جمعة وتوزيع أمير سمير وتريات كمال مهندس صوت سادوو وغناء شيرين".

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، أحمد خليل، خالد كمال، ووفاء عامر، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021 .

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