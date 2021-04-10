الحكم على 19 شخصا بالإعدام لقتلهم معاون لقائد بجيش ميانمار

قالت محطة مياوادي التلفزيونية المملوكة للجيش يوم الجمعة، إن 19 شخصا حكم عليهم بالإعدام في ميانمار لقتلهم معاون لقائد بالجيش، في أول أحكام من هذا القبيل يعلن عنها علنا منذ الانقلاب في الأول من فبراير وقمع المتظاهرين.





وذكر التقرير أن القتل وقع يوم 27 مارس في منطقة شمال أوكالابا في يانغون، أكبر مدن ميانمار، وتم إعلان الأحكام العرفية في المقاطعة، مما يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار الأحكام. وقال الحكام العسكريون الذين أطاحوا بحكومة منتخبة، الجمعة، إن حملة الاحتجاج ضد حكمها تتضاءل لأن الناس يريدون السلام، وإنها ستجري انتخابات في غضون عامين، وهو أول إطار زمني تمنحه الحكومة للعودة إلى الديمقراطية.





أفاد شهود وتقارير إخبارية أن القوات أطلقت قنابل يدوية على متظاهرين مناهضين للانقلاب يوم الجمعة في بلدة باجو بالقرب من يانغون، وقالوا إنه قتل 10 أشخاص على الأقل وتكدست جثثهم داخل باغودة.





وقالت مجلة "ميانمار ناو نيوز" ومجلة "موكون" الإخبارية على الإنترنت إنه قتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب العديد. وأضافوا أنه لم يكن من الممكن تحديد حصيلة دقيقة لأن القوات طوقت المنطقة القريبة من الباغودا. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري البريجادير جنرال زاو مين تون في مؤتمر صحفي في العاصمة نايبيتاو إن البلاد تعود إلى طبيعتها وإن الوزارات الحكومية والبنوك ستستأنف عملياتها بكامل طاقتها قريبًا.





قالت جماعة ناشطة إنه قتل أكثر من 600 شخص على أيدي قوات الأمن في قمع الاحتجاجات ضد الانقلاب. وشهدت البلاد حالة من الجمود بسبب الاحتجاجات والضربات واسعة النطاق ضد الحكم العسكري. وقال زاو مين تون: "يعود سبب تقليص الاحتجاجات إلى تعاون الناس الذين يريدون السلام، وهو ما نقدره. نطلب من الناس التعاون مع قوات الأمن ومساعدتهم. "



