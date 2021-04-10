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ليفربول يستضيف أستون فيلا فى مباراة رد الاعتبار

السبت 10/أبريل/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفه أستون فيلا في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز المواجهة في المركز السابع برصيد تسعة وأربعين نقطة من ثلاثين مباراة بالفوز في أربعة عشر لقاء والتعادل في سبعة وخسارة تسعة ماوجهات.
في المقبل يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد أربعة وأربعين نقطة من تسعة وعشرين لقاء بالفوز في ثلاثة عشر والتعادل في 5 وخسارة إحدى عشر مواجهة وله لقاء مؤجل

ويسعى الريدز بقيادة يورجن كلوب إلى تحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو مراكز القمة لإنهاء الموسم في مركز متقدم يضمن له المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم القادم.

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