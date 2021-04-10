Advertisements

الهند تسجل رقما قياسيا آخر في إصابات كورونا مع إغلاق ولاية ماهاراشترا

السبت 10/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أبلغت الهند عن تسجيل 145384 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم السبت، وأعلى عدد للوفيات في أكثر من خمسة أشهر، في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثانية ساحقة من الإصابات التي أجبرت ولاية ماهاراشترا على فرض إغلاق في نهاية الأسبوع.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات ارتفعت بنسبة 794 إلى ما يقرب من 168436 حالة وفاة. وقد تضخم إجمالي عدد الحالات في الهند إلى 13.21 مليون، وهو ثالث أعلى عدد على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أبلغت الهند عن أكبر عدد من الحالات في العالم في الأسبوع الماضي، متجاوزة حاجز 100000 لأول مرة يوم الاثنين وأربع مرات بعد ذلك.

وتلقي الحكومة باللوم في عودة الظهور بشكل رئيسي على الازدحام والإحجام عن ارتداء الأقنعة حيث أعيد فتح الشركات بالكامل تقريبًا منذ فبراير، ليتم إغلاقها جزئيًا مرة أخرى للسيطرة على الزيادة الحالية.

قال مسؤولون إن ولاية ماهاراشترا، الولاية الهندية التي بها أكبر عدد من الحالات، أغلقت بالفعل المطاعم والمراكز التجارية ودور العبادة ومنعت حركة معظم الناس للسيطرة على تفشي المرض الذي هدد بتجاوز المرافق الطبية وخلق نقص في اللقاحات. سينتهي إغلاق عطلة نهاية الأسبوع في وقت مبكر يوم الاثنين.

في العاصمة المالية للهند مومباي، تكدس المئات من العمال المهاجرين الفقراء في القطارات هذا الأسبوع للفرار من المدينة، مما قد يخاطر بتفشي المرض على نطاق أوسع في البلدات والقرى الأصغر. ونفت إدارة السكك الحديدية فرار الناس من المدن بسبب زيادة الاصابات ووصفتها بأنها اندفاع معتاد في هذا الوقت من العام بسبب العطلات وانتقال العمال لحصاد المحاصيل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الهند

أخبار تهمك

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خالد النبوي في حالة حرجة بسبب "كورونا"

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ ساعة و 10 دقيقة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 15 ساعة

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصر بصدد تنفيذ مشروع زراعي عملاق بجنوب السودان

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عدد الاصابات بفيروس كورونا في جنوب آسيا يصل إلي 6000 شخص

البنك الدولي يتوقع "ركود عالمي هائل" بسبب كورونا

الهند تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

تجاوز عدد حالات الإصابة بكورونا في الهند 4.6 مليون بعد ارتفاع قياسي

الهند تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل 40953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

09:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج