الهند تسجل رقما قياسيا آخر في إصابات كورونا مع إغلاق ولاية ماهاراشترا

أبلغت الهند عن تسجيل 145384 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم السبت، وأعلى عدد للوفيات في أكثر من خمسة أشهر، في الوقت الذي تكافح فيه موجة ثانية ساحقة من الإصابات التي أجبرت ولاية ماهاراشترا على فرض إغلاق في نهاية الأسبوع.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات ارتفعت بنسبة 794 إلى ما يقرب من 168436 حالة وفاة. وقد تضخم إجمالي عدد الحالات في الهند إلى 13.21 مليون، وهو ثالث أعلى عدد على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. كما أبلغت الهند عن أكبر عدد من الحالات في العالم في الأسبوع الماضي، متجاوزة حاجز 100000 لأول مرة يوم الاثنين وأربع مرات بعد ذلك.





وتلقي الحكومة باللوم في عودة الظهور بشكل رئيسي على الازدحام والإحجام عن ارتداء الأقنعة حيث أعيد فتح الشركات بالكامل تقريبًا منذ فبراير، ليتم إغلاقها جزئيًا مرة أخرى للسيطرة على الزيادة الحالية.





قال مسؤولون إن ولاية ماهاراشترا، الولاية الهندية التي بها أكبر عدد من الحالات، أغلقت بالفعل المطاعم والمراكز التجارية ودور العبادة ومنعت حركة معظم الناس للسيطرة على تفشي المرض الذي هدد بتجاوز المرافق الطبية وخلق نقص في اللقاحات. سينتهي إغلاق عطلة نهاية الأسبوع في وقت مبكر يوم الاثنين.





في العاصمة المالية للهند مومباي، تكدس المئات من العمال المهاجرين الفقراء في القطارات هذا الأسبوع للفرار من المدينة، مما قد يخاطر بتفشي المرض على نطاق أوسع في البلدات والقرى الأصغر. ونفت إدارة السكك الحديدية فرار الناس من المدن بسبب زيادة الاصابات ووصفتها بأنها اندفاع معتاد في هذا الوقت من العام بسبب العطلات وانتقال العمال لحصاد المحاصيل.



