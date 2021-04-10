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جمال بلماضي يُبدي غضبه من معسكر الجزائر الأخير

السبت 10/أبريل/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبدى جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري غضبه من الظروف الأخيرة التي مر بها معسكر المنتخب الذي تخلله مواجهتان أمام زامبيا وبوتسوانا خلال شهر مارس الماضي ووصفه بالكارثي.

وفي تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري قال بلماضي أن الظروف التي واجهت محاربي الصحراء لم تجعله يستطيع القيام بمهام عمله كمدرب رفقه باقي اللاعبين قبل المباراة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الكاميرون 2021 والتي ستقام العام القادم بسبب تداعيات فيروس كورنا.

وأوضح أن ماحدث من الأمور غير المقبولة على مستوى المنتخب الجزائري وشدد على أن الظروف السيئة التي وقعت مرتبطة بإنتخابات إتحاد الكرة الجزائري تقلق المدرب الذي لا يريد ان يزج بأسماء أحد في تلك القضية.

وأنهى بلماضي تصريحاته أنه يطالب جميع المرشحين عدم إرفاق إسمه في أي من البرامج أو الخلفيات الأخرى مؤكدًأ إرتباطه بتدريب المنتخب الجزائري فقط.

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