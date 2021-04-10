تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني





ارتكب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصرفا سيئا بعد مباراة فريقه بالأمس أمام سيمبا التنزاني.





ورفض موسيماني مصافحة جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني بعد نهاية المؤتمر الصحفي للقاء مكتفيا بمصافحة المترجم.





وفاز الأهلي أمس على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وضمن الأهلي التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية في المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف سيمبا التنزاني صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة.