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بعد إصابته بفيروس كورونا..نشوى مصطفى تحكي موقفًا إنسانيًا لها مع خالد النبوي

السبت 10/أبريل/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن بعض المواقف الإنسانية للفنان خالد النبوي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت نشوى مصطفى صورة للفنان خالد النبوي، وعلقت عليها قائلة:"عارف ياخالد أنا بحبك أوي ليه مش بس علشان وجودك في وسط بأنتمى ليه حاجة تدعو للفخر، ومش علشان إحنا زملاء دراسة ومهنة لكن علشان أنت إنسان عظيم".

وتابعت نشوى مصطفى قائلة :"مش هنسى وأنا عيانة لما كلمت أمي تطبطب عليها وتطمنها وتقول لها أنا ابنك".

وأضافت نشوى مصطفى :"الله يشفيك يارب ياغالي ويطمن قلب أهل بيتك وكل حبايبك عليك وربنا يزيح عن العالمين وباء كورونا يارب وينجينا آمين".



وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في مسرحية" عطل فني"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا،
ﺗﺄﻟﻴﻒ أمير طعيمة، بطولة أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، آيتن عامر .

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