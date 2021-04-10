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أسعار الذهب اليوم السبت 10-4-2021 في السوق المحلي

السبت 10/أبريل/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم  السبت 10 أبريل 2021، بعد أن حقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع فى تعاملات أمس الأول، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:

 سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه

 سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه

 سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب العالمية إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين الآمال في تعاف سريع، بيد أن المعدن الأصفر بصدد الارتفاع ما يزيد عن 1% في الأسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية عن مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسعار تسليم بوابات المصانع في الصين في مارس بأسرع وتيرة سنوية منذ يوليو 2018، لتفوق التقديرات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1748.81 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1758.45 دولار للأوقية أمس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1748.70 دولار للأونصة.

ولكن المعدن ربح نحو 1.2% في الأسبوع الجاري، بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين.

وتسببت بيانات اقتصادية قوية في الآونة الأخيرة، مدفوعة بتدابير تحفيز ضخمة، في فتور طلب الملاذ الآمن على الذهب.

وألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إلى أن البنك المركزي في غاية البعد عن خفض دعمه للاقتصاد الأمريكي وحذر من أن الزيادة المرتقبة للأسعار هذا العام من المرجح أن تكون مؤقتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8% إلى 25.23 دولار وتراجع البلاتين 1.2% إلى 1214.67 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2630.11 دولار لكنه يتجه لتكبد أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 26 فبراير.


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