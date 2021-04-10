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البرلمان العربي: أمن السعودية ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي

السبت 10/أبريل/2021 - 10:19 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
وكالات
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أعرب البرلمان العربي، اليوم السبت، عن إدانته لاستهداف ميليشيا الحوثي لمدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

 

وأصدر البرلمان العربي، بيانًا قال فيه: إنه "يدين ويستنكر هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة خميس مشيط بالمملكة بطائرة مسيرة، والتي تصدت لها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن بنجاح"، محذراً من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي.

 

وأضاف البيان أن هذه الانتهاكات الحوثية ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

وأوضح البرلمان العربي، أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، ركيزة أساسية من أساسيات الأمن القومي العربي، ويمثل عمقاً استراتيجياً ثابتاً في منظومة الأمن القومي ككل،

 

وكان البرلمان، طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية عن جرائمها، والانتقال من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

 

ودعم البرلمان العربي، المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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