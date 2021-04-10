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مبابي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

السبت 10/أبريل/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تسجيل هدفين ليقود فريقه للفوز على بايرن ميونخ الألماني بثلاثية مقابل هدفين في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

ونجح مبابي بتسجيله الهدفين في تدوين رقم قياسي جديد بعد أن بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل خمسة أهداف في مباريات دور الستة عشر والربع النهائي خارج أرضه في نفس الموسم.

في الوقت الذي إقترب فيه اللاعب البالغ من العمر إثنين وعشرين عامًا من صدارة هدافي التشامبيونزليج والتي يحتلها النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند برصيد عشرة أهداف.

في الوقت الذي بات فيه مبابي قريبًا من الإنفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل مجددًا خلال النسخة الحالية كأكثر لاعب فرنسي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد.

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