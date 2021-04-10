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"التقديم بدأ".. كل ما تريد معرفته عن وظائف المدارس اليابانية

السبت 10/أبريل/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق التقديم في الوظائف المتاحة بالمدارس اليابانية المصرية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، مطالبة من يرغب في الالتحاق بسرعة التقديم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن وظائف المدارس اليابانية المصرية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم:

- تم فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية ومستمر لمدة 15 يوما، وذلك إلكترونيًا عبر موقعها الرسمى.

- الوظائف المتاح التقدم إليها هي "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال أ ب، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأخصائي مكتبات، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مادة المهارات المهنية.

- خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.

- التقديم في الوظائف المتاحة بالمدارس اليابانية المصرية يكون عن طريق الرابط التالي  https:ejsadm.moe.gov.eg.

- الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للعمل في وظائف المدارس المصرية اليابانية هي: يجب أن يكون مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، لم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف لا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2021، كل ماقدم له فرصة واحدة للتقدم.

- على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- على المتقدمين التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

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