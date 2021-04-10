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كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الأول لطلاب الثانوية

السبت 10/أبريل/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تستعد وزارة التربية والتعليم، لإجراء امتحانات الثانوية العامة التجريبية، لتدريب الطلاب على حل الامتحان عن طريق التابلت وتلافي أي أزمات فنية.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الامتحان التجريبي الأول لطلاب الثانوية العامة.

١. أعلنت وزارة التربية والتعليم، إجراء وعقد 3 اختبارات إلكترونية تجريبية للطلاب في أبريل ومايو ويونيو قبل عقد الامتحان الأساسي في يوليو 2021م.

٢. يجرى الامتحان التجريبي الأول في إبريل الجاري، لتدريب الطلاب على الحل عن طريق التابلت ولتلافي أي أزمات فنية.

٣. يعقد دون درجات، لتدريب الطلاب على شكل ورقة الامتحانية النهائية.

٤. أسئلة امتحان أبريل لا علاقة لها بالأسئلة الحقيقية، ولكن تستهدف التركيز على مشكلات الأجهزة لدى الطلاب وشبكات المدارس.

٥. تنعقد الامتحانات خلال 3 أيام فقط، حيث ستجرب الوزارة تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.

٦. سيكون الامتحان لمدة ساعة فقط أو أقل.

٧. المعلومات المرتبطة بالامتحان في ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومي للامتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إجراء 3 امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي، في نهاية شهر أبريل، وشهر مايو، وكذلك شهر يونيو.

ويرجع الهدف من الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 شهر أبريل، هو اختبار الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، سواء للطالب أو من ناحية الوزارة.

ويتم من خلال الامتحان التجريبي في أبريل اختبار عملية أكواد المواد، وكلمات المرور التي سيؤدي الطلاب الامتحان النهائي بها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، سوف تعقد مجمعة وفي المدارس عبارة عن اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى ورقة منفصلة، موضحة أن هذه الامتحانات بدرجات كاملة أى مجموع درجات الطالب يحسب وفق ما يحصل عليه فى الفصل الدراسي الثاني فقط، مضيفة أن العامين الدراسيين في الصفين الأول والثانى سنوات نقل عادية.


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