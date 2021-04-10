الطالع الفلكى السّبْت 10/4/202..الرِّمَال البَعِيدَة!













*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة فرغ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 2 برمودة قبطى ، 10 نيسان رُومى ، 28 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - رَجَعَ أخيراً بعد نجاحه فى الرِّمَال البعيدة.(من فيلم هيدالجو-2004)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل للحَمَلْ- هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من بُرج الحُوت لبُرج الحَمَلْ فى الثّالثة فجر اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج الثّور فى العاشرة ليلاً يوم 4 مايو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الحُوت (تنتقل للحمل فى 13 أبريل)

(عطارد) ----- فى الحُوت (ينتقل للحَمَلْ 16 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ (تنتقل للثّور فى 4 مايو)

(القمر) ------ فى الحُوت (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الثّور (ينتقل للجَوْزَاء فى 13 أبريل)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





الحَمَل بُرج يحكمه المرّيخ يتّصف بالحماسة والإندفاع والتصميم قد يتسبب فى تشبّث الزّهرة/المرأة بهدف-عريس قد لايكون التشبّث به لميزاته لكن لرغبة التحدّى ، هذا ينسحب على الزوجات اللائى قد تغضبن لأسباب تافهة وترغبن الإنفصال فقط لرغبة فى إظهار أنّهنّ أقوياء ، آفة بُرج الحَمَل الإندفاع والتسرّع ما قد يتسبب فى الحكم على علاقة عاطفيّة جديدة من ظاهرها بأنها حلم العمر دون فحص فتكون العواقب وخيمة كنموذج ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب أو سهير رمزى بفيلم مع حُبّى وأشواقى.





من وجهة نظر إيجابيّة فحلول الزّهرة فى الحَمَل مُناسب للبدء بعلاقة عاطفيّة جديدة بقصد الزواج بعد طىّ صفحة ماضى سيئ الحظ لكن مع الفحص والتأنى والتأكد أن تلك العلاقة ليست مُجرّد ردّ فعل لعلاقة سابقة فاشلة ، السفر بقصد الإستجمام والإستشفاء وتجديد الحيوية والشباب وعمل نيولوك/مظهر جديد نشعر معه بولادة جديدة ،البدء بمشاريع فنيّة/الزّهرة خصوصاً تلك التى تستلزم مجهوداً شاقاً (الحمل يحكمه المرّيخ) كالنحت والديكور وإخراج الأفلام السينمائيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنان المصرى العالمى عمرالشريف رَحِمَهُ الله ، إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم ميشيل ديمترى جوزيف شلهوب وإسم الشّهرة عمرالشريف ، مع التنبيه أنها لاتُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لاأكثر ، لاتبخل عليه بالفَاتِحَة.





(الولد الذّهبى)،(الغازى)،(طبيعة مُتواضعة)،(بكاء حزين)،(ماسة عملاقة)،(قوّة الدّعاء)،(أميرعلى أكثرمن بلد)،(من الصفوة/كريمة المُجتمع)،(وجه محظوظ) ،(يفى بوعده-كلمة شرف)،(إحتفالات مُتواصلة)،(كل ألعاب النجوم)،(روايات شكسبير).





*قرينته الفلكيّة هى

الفنّانة الرّاحلة نوال أبوالفتوح رَحِمَهَا الله والتى وافق تاريخ ميلادها يوم وفاتها فى 10 أبريل بالعام 2007 بعمر67 سنة ، حاصلة على بكالوريوس معهد المُوسيقى وعملت بتدريس العزف المُوسِيقِى ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نوال أبو الفتوح قابيل مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر، لاتَبْخَل عليها بِالفَاتِحَة.





(من الضّعف للقوّة)،(أجمل واحدة فى العمارة) ،(كن جُزءاً من الأضواء)،(لن أخاف أىّ شَرّ)،(سبعة شقيقات)،(أطياف بيضاء من القمر)، (محطّة الوصول الأخيرة)،(أعظم حُبّ هو الحُبّ الذى يأتينا من الله تَعَالى).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الإحتمالات لمقابلتك لمُحتالين واردة ، ليس كل مايلمع ذهبًا ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط ، والبدل اللامعة.





برج الثور: لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج الجوزاء: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج السّرطان: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الأسد: بإمكانك أن تتحمّل متاعب الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيداً عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.





برج العذراء: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الميزان: حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج العقرب: فرصة لوظيفة أو عمل إضافى تحتاجه أسرتك ،إستمع لنصائح شيوخ العائلة وربّما كانت الفرصة من خلال واحدٍ منهم تهمّه مصلحتك.





برج القوس: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج الجدى: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الدّلو: إرضاء الناس غاية لاتُدرك وهى سُنّة الحياة لإختلاف الناس وطبائعهم ، لكن الحلّ الوَسَط المُنَاسِب للجميع مُمكن إن توفرت النيّة الطيبة والمرونة.





برج الحوت: الحفاظ على هدوءك أمام أى إستفزاز يفوّت الفرصة على مرضى النفوس ، بإمكان تصفية خلافاتك إن وُجِدَتْ بشكلٍ مُتحضر.



