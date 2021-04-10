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توافد البريطانيون إلى قصر باكنجهام لتقديم تعازيهم في وفاة الأمير فيليب

السبت 10/أبريل/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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تحدى المعزين نصائح الصحة العامة بالبقاء في المنزل واستمروا في وضع الزهور للأمير فيليب في القصور الملكية طوال الليل ومن فجر اليوم بعد وفاته عن عمر يناهز 99 عامًا.

يتم نقل الباقات والزهور والبطاقات وأعلام الاتحاد والبالونات من قبل الموظفين بمجرد تركهم تقريبًا - لكن يصر المساعدين الملكيين على أن العائلة المالكة ستحتفظ بهم جميعًا وتنظر إليهم داخل أراضي قلعة وندسور وقصر باكنغهام.ويوجد نعش دوق إدنبرة في وندسور، حيث تقيم الملكة، في كنيسة العبادة الخاصة بصاحبة الجلالة، قبل أن يتم نقله إلى كنيسة ألبرت التذكارية القريبة اليوم، حيث سيستريح في عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن يتم دفنه في Royal Vault خلال جنازته العائلية الخاصة في كنيسة القديس جورج يوم السبت المقبل، وسيبقى هناك حتى وفاة الملكة ودفنهما معًا في الكنيسة التذكارية. خارج القلعة، استمرت الزهور والبالونات والرسائل الشخصية في الوصول بينما قدم المعزين، بعضهم بالبكاء أو ترانيم الغناء، إحترامهم عند بوابات قصر باكنغهام.

لكن حث المسؤولين الملكيين المتمركزين في الخارج المعزين على عدم القدوم بالزهور، حيث يتم نقل الزهور داخل أراضي القلعة، حيث يمكن للعائلة المالكة الإعجاب بها. فعل العمال الشيء نفسه في وسط لندن خلال الليل لإزالة أكوام الزهور الضخمة. ومع ذلك، على الرغم من التحذيرات، لا يزال أولئك الذين يرغبون في تقديم تعازيهم في الامير فيليب يأتون اليوم الي القصر وملتزمون بالتباعد الاجتماعي ويرتدون أقنعة.

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وفاة الأمير فيليب بريطانيا

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