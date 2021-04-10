رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق الاعتماد الدولي للمعامل (صور)

اسقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، فريق الاعتماد الدولى للمعامل التابع لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة رشا الشنيطى المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

جاءت الزيارة بهدف تسليم وتسلم مشروعان اعتماد دولى للمعامل، وهما معمل الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم، ومعمل الميكروبولوجى بمعهد البحوث الطبية، كذلك تقديم الدعم الفنى لعدد 2 مشروع جارى العمل بهما وهما معمل وحدة متبقيات المبيدات- بالمعمل المركزي بالمعهد العالى للصحة العامة، ومعمل القياسات الدقيقة والاختبارات الرقمية بكلية طب الأسنان.

من جانبه أشار الدكتور قنصوه، أن جامعة الإسكندرية بها 11 معمل معتمد دوليًا طبقًا للمواصفة الدولية 17025 للمعامل العلمية، و15189 للمعامل الطبية، حيث تشارك هذه المعامل في القيام بمشروعات لخدمة المجتمع والبحث العلمى بالجامعة.

وأضاف انه يجرى حاليًا تنفيذ عدد 5 مشروعات للاعتماد الدولى للمعامل، وأكد أن الجامعة تقدم جميع التسهيلات الإدارية المتاحة لتنفيذ تلك المشروعات وتحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للحصول على مزيد من المشروعات.

وأشاد فريق الاعتماد بأداء جامعة الإسكندرية في تنفيذ المشروعات التى حصلت عليها، وقدموا بعض المقترحات لتحسين الأداء كربط المعامل من حيث الأجهزة بالاختبارات التى تقدمها.