بعد إعلان خطوبتها.. شام الذهبي تتصدر تريند "جوجل"

تصدرت شام الذهبي، نجلة الفنانة أصالة مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد إعلان خطوبتها أمس من رجل أعمال مصري.



وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت أمس عن خطبة ابنتها شام الذهبي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لابنتها، وعلقت عليها قائلة:"لأنّي مابخبّي عنكم معلومه وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجوده ، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله".



وأضافت قائلة:"وهالفرح شاغلني بالإضافه لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب ، ولمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه ، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ، وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة، آمين ياربّ العالمين".