الأمير هاري يستعد للعودة إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب

تحدث الأمير هاري إلى كبار أعضاء العائلة المالكة موضحا انه يخطط لعودته إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب، مع بقاء ميغان ماركل في الولايات المتحدة.





يقال إن دوق ساسكس يقوم بترتيبات رحلته الأولى إلى الوطن منذ ترك الزوجين الحياة الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا، بالإضافة إلى مقابلتهما مع أوبرا الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تتخطى ميغان الرحلة وتبقى في منزلهما في كاليفورنيا لأنها حامل بالطفل الثاني.





وتقول المصادر إن الأمير هاري تحدث بالفعل مع أفراد الأسرة بمن فيهم الأمير تشارلز وبياتريس ويوجيني، وفقًا لما ذكرته ديلي ميرور. وقال المصدر: "قال إنه يريد أن يكون مع الجميع ويقوم بالفعل بترتيبات العودة إلى الوطن".





في وقت سابق من اليوم، قام الزوجان بتكريم قصير للأمير فيليب بعد أنباء وفاة دوق إدنبرة. في منشور على موقع آرتشويل على الإنترنت، أشاد دوق ودوقة ساسكس بالامير فيليب من خلال رسالة مكونة من سطرين: "شكرًا لك على خدماتك... سنفتقدك كثيرًا". ستكون عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده لحظة محورية لعائلة ملكية لا تزال تعاني من جروح عميقة بسبب مقابلة أوبرا وينفري مع ميغان.





وقد تحدى المعزين نصائح الصحة العامة بالبقاء في المنزل واستمروا في وضع الزهور للأمير فيليب في القصور الملكية طوال الليل ومن فجر اليوم بعد وفاته عن عمر يناهز 99 عامًا. ومن المتوقع أن يتم دفنه في Royal Vault خلال جنازته العائلية الخاصة في كنيسة القديس جورج يوم السبت المقبل، وسيبقى هناك حتى وفاة الملكة ودفنهما معًا في الكنيسة التذكارية. خارج القلعة، استمرت الزهور والبالونات والرسائل الشخصية في الوصول بينما قدم المعزين، بعضهم بالبكاء أو ترانيم الغناء، إحترامهم عند بوابات قصر باكنغهام.



