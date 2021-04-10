"القومي للبحوث" يصدم المتعافين من كورونا (فيديو)

شدد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حتى لا نشهد زيادة في حالات الإصابة خاة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأوضح "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هناك أشخاص يصابوا بأمراض جلدية أثناء عدوى كورونا، وآخرون يصابوا بأمراض جلدية بعد التعافي من كورونا.

وأشار إلى أن من الأعراض الجلدية للإصابة بفيروس كورونا ظهور طفح جلدي، وحكة بالجلد، وتورم في الأطراف.

ولفت إلى أن هناك نسبة قليلة من المتعافين من كورونا يصابوا بمرض الصدفية، والثعلبة، واخرون ضهر عليهم أعراض البهاق، وتساقط الشعر.

