"الأرصاد" عن طقس السبت: فرص لسقوط أمطار.. العظمى بالقاهرة 21 (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء ولطيفا على شمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيفا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، وستكون درجات الحرارة كالآتي:





القاهرة العظمى 21 والصغرى 13.

الإسكندرية العظمى 18 الصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 12.

سيوة العظمى 20 والصغرى 9.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14.

دمياط العظمى 19 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 12.

السويس العظمى 23 والصغرى 14.

العريش 19 والصغرى 12.

طابا العظمى 20 والصغرى 10.

سانت كاترين العظمى 19 والصغرى 4.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 26 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 14.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 15.

المنيا العظمى 22 والعظمى 15.