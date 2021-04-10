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"غائب عن الدنيا لكن حاضر في ذهني".. إيمي طلعت زكريا توجه رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا

السبت 10/أبريل/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وعلقت عليها قائلة :"اشتهى العودة للوراء لاحتضن أجسادًا لم تخبرنا بموعد الرحيل، رحمك الله أبي الغالي وجمعنا الله سويًا في جنة النعيم".

وتابعت إيمي طلعت زكريا :"اشتقت إليك أبي مع روائح ونفحات رمضان، غائب عن الدنيا لكن حاضر في ذهني، دائمًا ما حييت، لم تفارق تفكيرى يومًا ولم تغب ابتسامتك عن تفكيري لحظة".

وأضافت إيمي طلعت زكريا :" كنت ومازلت لى نبراسًا اهتدي به، كنت مشكاه تضئ لي الطريق في عتمة الليالي وتسهل صعوبة الأيام، كم تمنيت لو نقص من عمري حتى ولو يوم اتجاذب فيها أطراف الحديث معك".

واستطردت إيمي طلعت زكريا :" ما زالت محبة الناس ليك هي من أهم أسباب فتح أبواب الخير لي مع كل من يعرفك، أكبر شرف لي أن يقترن اسمي باسمك دائمًا".

واختتمت إيمي طلعت زكريا :" رحمة الله عليك وعلى جميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم ارحمنا وارحمهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا غفور، مع مستهل الشهر الكريم".

وفي سياق آخر، تشارك إيمي طلعت زكريا في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، أحمد خليل، خالد كمال، ووفاء عامر، من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021 .

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