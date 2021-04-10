انقلاب الأمير فيليب في حمام السباحة وابتسامة صريحة للملكة.. مشاهد تعرض لأول مرة لأفراد العائلة المالكة

رغم خدمته بامتياز في البحرية الملكية، تسبب "ليلو متواضع" في سقوط الأمير فيليب في حمام السباحة. وتم التقاط هذه اللقطات غير العادية من مقاطع فيديو منزلية صريحة - لم تعرض على الملأ من قبل - للملكة الشابة وزوجها في عطلة عيد الميلاد عام 1953.





تم تصوير هذه اللقطات من قبل باتريشيا نوري، زوجة الحاكم العام لنيوزيلندا آنذاك، السير ويلوبي نوري، الذي كان يستضيف الزوجين في المحطة المحلية من جولة الكومنولث الشاقة التي استمرت سبعة أشهر. وتم عرضه الآن جنبًا إلى جنب مع لقطات للملكة تبتسم في فيلم وثائقي رائع، The Queen Unseen، على قناة ITV1.





وبعد وفاة الأمير فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا، توافد البريطانين علي قصر باكينجهام واستمروا في وضع الزهور للأمير فيليب طوال الليل. ومن المتوقع أن يتم دفنه في Royal Vault خلال جنازته العائلية الخاصة في كنيسة القديس جورج يوم السبت المقبل، وسيبقى هناك حتى وفاة الملكة ودفنهما معًا في الكنيسة التذكارية. خارج القلعة، استمرت الزهور والبالونات والرسائل الشخصية في الوصول بينما قدم المعزين، بعضهم بالبكاء أو ترانيم الغناء، إحترامهم عند بوابات قصر باكنغهام.





وقد تحدث الأمير هاري إلى كبار أعضاء العائلة المالكة موضحا انه يخطط لعودته إلى بريطانيا لحضور جنازة الأمير فيليب، مع بقاء ميغان ماركل في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تتخطى ميغان الرحلة وتبقى في منزلهما في كاليفورنيا لأنها حامل بالطفل الثاني. وتقول المصادر إن الأمير هاري تحدث بالفعل مع أفراد الأسرة بمن فيهم الأمير تشارلز وبياتريس ويوجيني، وفقًا لما ذكرته ديلي ميرور. وقال المصدر: "قال إنه يريد أن يكون مع الجميع ويقوم بالفعل بترتيبات العودة إلى الوطن".





في وقت سابق من اليوم، قام الزوجان بتكريم قصير للأمير فيليب بعد أنباء وفاة دوق إدنبرة. في منشور على موقع آرتشويل على الإنترنت، أشاد دوق ودوقة ساسكس بالامير فيليب من خلال رسالة مكونة من سطرين: "شكرًا لك على خدماتك... سنفتقدك كثيرًا". ستكون عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة جده لحظة محورية لعائلة ملكية لا تزال تعاني من جروح عميقة بسبب مقابلة أوبرا وينفري مع ميغان.