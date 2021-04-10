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عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

السبت 10/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يترقب واحد من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عروض الإحتراف التي وصلت إليه خلال الفترة القادمة من أجل دراستها وتحديد الأفضل بينها.

ويترقب أكرم توفيق نجم القلعة الحمراء عروض الإحتراف التي وصلت إليه عبر إحدى شركات تسويق اللاعبين بعد المستويات الطبية التي قدمها اللاعب خلال الفترة الماضية رفقة منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي.

وتمتلك واحدة من شركات التسويق الرياضي عرضين لأكرم توفيق الأول تركي والعرض الآخر مجري على الرغم من أنها رفضت الإفصاح عن هوية تلك الأندية لحين وصول العروض بشكل رسمي للنادي الأهلي.

وعلى الرغم من أن أكرم لا يشارك بصفة أساسية في ظل وجود الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية لكنه يجيد اللعب في وسط الملعب بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن أيضاً.

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عروض الاحتراف الأهلي اكرم توفيق

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