الأهلي يبدأ في تجهيز كهربا تمهيدًا للمشاركة في المباريات القادمة

بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في تجهيز محمود عبدالمنعم كهربا للاعتماد عليه في المباريات القادمة.

وكان كهربا قد عاد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الماضية بعد انتهت العقوبة التي وقعت لعدم الالتزام بحرمانه من المشاركة مع الفريق لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه.

وحسب مصدر بالأهلي، فإن كهربا قد يشارك في مباراة النصر القادمة والمقرر لها 14 من الشهر الجاري بكأس مصر، لأول مرة بعد انتهاء فترة عقوبته.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على سيمبا التنزاني أمس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.