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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة
السبت 10/أبريل/2021 - 11:01 ص
امل الحلفاوي
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يلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
كما تلعب 3 لقاءات أخرى من الدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت، بين كلا من، "خيتافي وقادش"، "أتليتك بلباو وألافيس"، " ايبار وليفانتي".
ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:
1- ليونيل ميسي "برشلونة" برصيد 23 هدف
2-جيرارد مورينو "فياريال" برصيد 19 هدف
3- لويس سواريز " أتليتكو مدريد" برصيد 19 هدف
4- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد 18 هدف
5- يوسف النصيري" إشبيلية" برصيد 15 هدف
6- رفائيل مير فيسينتي "هويسكا" برصيد 12 هدف
7- الكسندر ايزاك "ريال سوسيداد" برصيد 12 هدف
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