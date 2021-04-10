ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

يلاقي ريال مدريد نظيره برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

كما تلعب 3 لقاءات أخرى من الدوري الإسباني الممتاز، اليوم السبت، بين كلا من، "خيتافي وقادش"، "أتليتك بلباو وألافيس"، " ايبار وليفانتي".

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1- ليونيل ميسي "برشلونة" برصيد 23 هدف

2-جيرارد مورينو "فياريال" برصيد 19 هدف

3- لويس سواريز " أتليتكو مدريد" برصيد 19 هدف

4- كريم بنزيما " ريال مدريد" برصيد 18 هدف

5- يوسف النصيري" إشبيلية" برصيد 15 هدف

6- رفائيل مير فيسينتي "هويسكا" برصيد 12 هدف

7- الكسندر ايزاك "ريال سوسيداد" برصيد 12 هدف