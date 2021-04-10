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برلماني يطالب تقنين أوضاع المركبات غير المرخصة: خطر على الأمن العام 

السبت 10/أبريل/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وضع خطة عاجلة وفق أطر ومعايير خاصة لتقنين أوضاع المركبات غير المرخصة، والتي تتمثل في التوك توك والتروسيكل وبعض السيارات التي تستخدم في النقل الداخلي وتسير بدون لوحات،  على أن يتم وضع اشتراطات تضمن تحقيق التوازن بين حفظ الأمن والسلم العام، والتعامل مع هذا الوضع الذى أصبح امر واقع. 

وأوضح محسب، أن هذه المركبات بهذا الوضع تمثل خطورة على الأمن العام، مما يستوجب خطة لسرعة تقنين أوضاعها وفقا لشروط صارمة، سواء من خلال فرص هذه المركبات للتأكد من مدى صلاحيتها للسير،  أو الاشتراطات الخاصة بالسلامة، وعدم السماح للأطفال  بقيادة التوك توك، ويكون الأمر قاصرا على من يحمل رخصة قيادة، وذلك من خلال التنسيق بين المحليات والمرور للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بمبادرة إحلال التوك توك للسيارة الفان، مؤكدا انها ستساهم بقوة في حل الكثير من المشاكل،  ولكن يجب أن يكون هناك مزيد من التوعية والحملات الترويجية لتشجيع المواطنين على هذه الخطوة، وأن تكون في إطار ومتناول الجميع، وأن يكون هناك متابعة دقيقة لهذه الحملة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تقنين أوضاع هذه المركبات، سواء من خلال التقنين بشكل مباشر أو إحلال التوك توك سيساهم في القضاء على ظاهرة استخدام هذه المركبات في ارتكاب الجرائم وفى نفس الوقت سيكون من حق قائدها التحرك وفقا لخطوط السير المعتمدة، بالإضافة  إلى أنها من الموارد المهدرة التي يجب استغلالها. 

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