انطلاق الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي سبتمبر المقبل









وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على اطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية .





وأوضحت مى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان معرض هذا العام سيشهد تغييرات جذرية في الشكل والمضمون ، حيث سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والاثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والاجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية الى جانب الادوات الدراسية حيث يواكب موعد انعقاد المعرض افتتاح العام الدراسي الجديد وهو ما يمثل فرصة لزائرى المعرض للحصول على كافة إحتياجاتهم من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة .





ويعد معرض القاهرة الدولي الحدث الاكبر الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنوياً ويضم اكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها .



