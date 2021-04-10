بعد العفو عن سجناء.. برلماني: قرارات السيسي تؤكد كذب المنظمات الحقوقية المشبوهة

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد الفطر المبارك، يؤكد على نهج وسياسة الرئيس السيسي تجاه هؤلاء المحكوم عليهم بإعطائهم فرصة جديدة للحياة.





وأضاف "الهضيبي"، أن مثل هذه القرارات الإنسانية التي يصدرها الرئيس السيسي تؤكد حرصة على لمّ شمل أبناء الوطن وإعادة الترابط بين الأسر المصرية، التي هي أساس بناء المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يستخدم حق العفو الرئاسي بهذه الكثافة، يصل لقرابة الـ 24 ألف عفو رئاسي بهدف إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء المحكوم عليهم للبدء من جديد دون هدم مستقبلهم.





وطالب عضو مجلس الشيوخ، كافة مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي يجب الوقوف بجوار هؤلاء المفرج عنهم من خلال تقديم سُبل الدعم لهم لبداية حياة جديدة عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون بابً لحياة كريمة.





وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن مثل هذه القرارات الإنسانية تؤكد كذب وادعاءات المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تستهدف الإساءة لصورة الدولة المصرية في المجال الحقوقي، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مثل هذه الأكاذيب تدفع المصريين لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس السيسي الذي يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين.



