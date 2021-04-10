Advertisements

بعد العفو عن سجناء.. برلماني: قرارات السيسي تؤكد كذب المنظمات الحقوقية المشبوهة

السبت 10/أبريل/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل وعيد الفطر المبارك، يؤكد على نهج وسياسة الرئيس السيسي تجاه هؤلاء المحكوم عليهم بإعطائهم فرصة جديدة للحياة.

وأضاف "الهضيبي"، أن مثل هذه القرارات الإنسانية التي يصدرها الرئيس السيسي تؤكد حرصة على لمّ شمل أبناء الوطن وإعادة الترابط بين الأسر المصرية، التي هي أساس بناء المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس مصري يستخدم حق العفو الرئاسي بهذه الكثافة، يصل لقرابة الـ 24 ألف عفو رئاسي بهدف إعطاء فرصة أخرى لهؤلاء المحكوم عليهم للبدء من جديد دون هدم مستقبلهم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، كافة مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي يجب الوقوف بجوار هؤلاء المفرج عنهم من خلال تقديم سُبل الدعم لهم لبداية حياة جديدة عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتكون بابً لحياة كريمة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إلى أن مثل هذه القرارات الإنسانية تؤكد كذب وادعاءات المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تستهدف الإساءة لصورة الدولة المصرية في المجال الحقوقي، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن مثل هذه الأكاذيب تدفع المصريين لمواصلة مسيرة البناء والتقدم والإنجازات والمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس السيسي الذي يحظى بتأييد وتقدير كبيرين من المصريين.

وتابع: "حيث أن تلك المنظمات المشبوهة لا تزال تتناسى أن الحضارة الفرعونية أول حضارة اهتمت بحقوق الإنسان من خلال تسجيل رسوم على جدران المعابد تكفل حقوق المصري القديم في كافة النواحي حتى ترسخ مفهوم العدل أساس الملك بنزول الأديان السماوية التي كرمت الإنسان وأوصت بحماية حقوقه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

تصرف سيء من موسيماني بعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

الموقف العسكري وتحذيرات عاجلة.. 4 رسائل جديدة من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة مغادرة ناصر ماهر مباراة سيمبا غاضبًا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

إصابة نجل الفنان عمرو عبد الجليل بمرض خطير

منذ يوم

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يوم

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شريف عامر ينفي إصابته بانسداد في شرايين المخ ويكشف الحقيقة

منذ حوالي 11 ساعة

بين برشلونة وريال مدريد.. هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة»

منذ حوالي 16 ساعة

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

07:11 ص

عروض الاحتراف تنهال على نجم الأهلي

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج